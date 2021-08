Geschäftserwartungen gesunken : Lieferengpässe und Infektionszahlen machen NRW-Wirtschaft Sorgen

Fast zwei Drittel der Industriefirmen in NRW klagten im Juli über Engpässe bei Vorprodukten. Foto: Rupert Oberhäuser / ullstein bi/Rupert Oberhäuser / ullstein bild

Düsseldorf Die Stimmung in den Unternehmen hat sich leicht eingetrübt. Grund dafür ist neben der Materialknappheit auch die Unklarheit, ob es im Herbst nochmals zu weiteren Einschränkungen kommt. Besonders deutlich ist der Simmungsrückgang in einem Sektor spürbar.

Die anhaltenden Lieferengpässe bei vielen Vorprodukten und die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen bereiten der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zunehmend Sorgen. Die Stimmung in den Unternehmen hat sich im Juli das erste Mal seit sechs Monaten wieder leicht eingetrübt, wie der am Mittwoch veröffentlichte NRW.Bank.ifo-Geschäftsklimaindex ergab. Er sank im Juli um 1,78 Punkte auf 19,4 Saldenpunkte.