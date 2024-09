Unfall in Lichtenau Tod eines Fußgängers – 25-Jähriger räumt Beteiligung ein

Nach dem Tod eines Fußgängers in Lichtenau südöstlich von Paderborn hat sich ein 25-Jähriger bei der Polizei gestellt und seine Beteiligung an dem Unfall eingeräumt. Bei ihm soll es sich um den Fahrer des Autos handeln, das den 19-jährigen Fußgänger in der Nacht zum Samstag in der Dunkelheit erfasst und tödlich verletzt hatte, berichtete die Polizei in Paderborn.