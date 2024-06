JVA in NRW Inhaftierte Person beantragt Operation für Geschlechtsanpassung

„Die Gefangene hofft nun, zeitnah die Erlaubnis für eine geschlechtsangleichende Operation zu bekommen“, so der Beauftragte. Er wählte in seinem Bericht die weibliche Form für die Transgender-Person, die bereits in den Frauenvollzug verlegt wurde. Über die Gefangene heißt es in dem Bericht, sie habe sich an den Justizvollzugsbeauftragten gewandt, weil sie zunächst durch die Verlegung ihre Arbeit verloren und „während der laufenden Hormontherapie nicht die dringend benötigte psychologische Betreuung erhalten“ habe.