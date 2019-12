Neunjähriger wollte sich bedanken : Luca aus Leverkusen besucht die Polizei an Heiligabend

Luca besuchte an Weihnachten die Polizei. Foto: RPO/Polizei Köln

Leverkusen Ein Neunjähriger hat an Heiligabend die Wache in Leverkusen-Opladen besucht und die Beamten mit einem Zitronenkuchen überrascht. 2018 war er bei der Feuerwehr, im kommenden Jahr will er ein Krankenhaus besuchen.

Der Junge kam mit seinem Vater und seinem Opa am frühen Abend in die Wache und bedankte sich mit einem selbst gebackenen Zitronenkuchen und einer Weihnachtskarte bei den Polizeibeamten für ihren Einsatz an den Feiertagen. Dies teilte die Kölner Polizei am Donnerstag mit.

Im Gespräch erklärte der Vater des Jungen, dass er und seine Familie an Weihnachten allen Berufsgruppen danken möchten, die auch an den Feiertagen durchgängig arbeiten und sich für die Sicherheit der Menschen einsetzen. „Letztes Jahr haben wir die Feuerwehr besucht und nächstes Jahr mag ich zu einem Krankenhaus“, sagte Luca den Beamten.

Die Polizisten zeigten dem Jungen einen neuen Streifenwagen. Nach einem Abschiedsfoto machte sich Luca auf den Heimweg, Die Beamten teilten mit: „Danke für den Besuch und die Wertschätzung unserer Arbeit! Frohe Weihnachten.“

