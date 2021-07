Nach Explosion in Leverkusen : Das sagen Umweltexperten zur Gefahr durch die Rauchwolke

Foto: Miserius, Uwe (umi) 19 Bilder Schwere Explosion in Leverkusen

Leverkusen Am Tag nach dem Unglück im Chempark Leverkusen analysieren Experten die Gefahr der Rauchwolke, die durch die Explosion entstanden ist. Welche Stoffe wurden da in die Luft gesprengt und wie gefährlich sind sie für Mensch, Tier und Umwelt? Was man jetzt schon sagen kann – und was nicht.