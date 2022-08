NRW bietet Anreiz für Abonnenten : Letzter Tag des Neun-Euro-Tickets - Nachfolgeregelung weiterhin unklar

Das NRW-Ticket läuft nach drei Monaten aus. Bis Ende des Monats können Kunden noch zum vergünstigten Preis durch ganz Deutschland reisen (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Zum letzten Mal können die Bürgerinnen und Bürger in NRW an diesem Mittwoch für den Preis von neun Euro in ganz Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Über eine mögliche Nachfolgeregelung läuft derzeit eine hitzige Debatte. Bis eine Lösung gefunden ist, dürfte es jedoch noch etwas dauern.

Um den Abschiedsschmerz vom Neun-Euro-Ticket etwas zu lindern und womöglich neue Abonnenten zu gewinnen, bieten die Nahverkehrsverbünde in NRW ihren Kundinnen und Kunden, die ein Abo-Ticket (zu den normalen Preisen) besitzen, in den nächsten beiden Monaten einen zusätzlichen Service beziehungsweise Kaufanreiz. An den Wochenenden im September und Oktober können Abo-Besitzer ohne zusätzliche Kosten landesweit Fahrten mit Bussen, Bahnen und Nahverkehrszügen unternehmen. Das hatten die Verkehrsverbünde Rhein-Ruhr (VRR) und Rhein-Sieg (VRS), der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) sowie der Westfalen-Tarif bereits vor einigen Tagen mitgeteilt.

Das Angebot bezieht sich den Angaben zufolge auf alle Wochenenden im Aktionszeitraum September und Oktober, auf den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sowie auf alle Tage der NRW-Herbstferien (4. bis 14. Oktober).

Während der Aktionszeiträume werden auch die Mitnahmeregelungen geändert: Pro Ticket dürfen weitere zwei Personen und bis zu drei Kinder (bis einschließlich 14 Jahre) oder zwei Personen und bis zu zwei Fahrräder mitfahren. Zeitliche Beschränkungen, etwa bei 9-Uhr-Abos, werden während der Aktionszeiträume aufgehoben.

(bsch/dpa)