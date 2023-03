Immer mehr Schüler fehlen unentschuldigt Bis zu 1000 Euro Bußgeld für unentschuldigtes Fehlen

In unserer Region fehlen immer mehr Schüler an weiterführenden Schulen unentschuldigt im Unterricht. So gab es im vergangenen Jahr 3195 entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren, wie die zuständige Düsseldorfer Bezirksregierung unserer Redaktion mitteilte. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren gab es 1855 Verfahren, und in den beiden Pandemie-Jahren 2020 und 2021 jeweils 1855 und 2043.