Letzter Flug der Transall : „Engel der Lüfte“ auf Abschiedstour in NRW

Am Dienstag lohnt ein Blick in den Himmel über NRW - denn man sieht womöglich eine Transall bei ihrem letzten Flug, bevor die Bundeswehr sie Ende Dezember außer Dienst stellt. Wir sagen, wo man sie gut sehen kann.

Rund 12.500 mal sind sie umgerechnet rund um die Erde geflogen, mehr als ein halbes Jahrhundert waren die brummenden Riesen-Hummeln C-160 „Transall“ ein Symbol weltweiter deutscher Katastrophenhilfe. Wer das zweimotorige Transportflugzeug noch einmal am Himmel über NRW sehen will, hat dazu am Dienstag die Möglichkeit: Am 17. und 18. August findet die Abschiedstour der letzten Maschine mit der Kennung 50+40 statt. Sie führt von Norddeutschland aus in rund 200 Meter Höhe über Münster, Kalkar, Geilenkirchen, Nörvenich und Köln weiter in Richtung Mosel und nach Frankfurt am Main. Am Mittwoch werden Städte und Flugplätze in Süd- und Ostdeutschland angeflogen. Diese Goodbye-Maschine hat sogar eine Sonderlackierung.