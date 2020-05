Zur Behandlung in Bochum : „Ciao Paolo“ - der letzte italienische Corona-Patient kehrt heim

Bochum Gut zwei Monate nach seiner Covid-19-Erkrankung darf der Italiener Paolo Bonacina wieder nach Hause. Zusammen mit einem weiteren Patienten aus Bergamo war er zur Behandlung nach Bochum gebracht worden. Nun wurde er feierlich verabschiedet.

Nach neun Wochen ist der Italiener Paolo Bonacina am Freitagmorgen aus dem Universitätsklinikum St. Josef-Hospital in Bochum entlassen worden. Der 56-Jährige war im März schwer an Covid-19 erkrankt und zur Behandlung nach Bochum geflogen worden. Nun brachte ihn ein Flieger zurück in seine Heimat Bergamo in der Lombardei. Als Abschieds-Geschenk bekam er ein signiertes Trikot des Bochumer Torwarts Manuel Riemann.