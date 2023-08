Sechsseitiger Leitfaden „Umgang mit der Polizei“ Wie die „Letzte Generation“ Polizisten auf ihre Seite ziehen will

Düsseldorf · Wie vernetzt sind Klimaaktivisten mit einzelnen Polizisten? Zuletzt sprach eine Polizistin an der Polizeihochschule in Münster für die „Letzte Generation“. In einem internen Leitfaden der Bewegung wird erklärt, wie Aktivisten mit Polizisten umgehen sollen.

21.08.2023, 08:28 Uhr

Aktivisten kleben sich in Düsseldorf auf die Kö 15 Bilder Foto: Oliver Wiegand

Wöchentlich blockieren Mitglieder der „Letzten Generation“ Straßen und müssen von Polizisten weggetragen werden. Aus diesem Grund haben die Klimaaktivisten einen sechsseitigen Leitfaden „Kommunikation mit der Polizei“ entwickelt, der unserer Redaktion vorliegt, um die Polizisten von ihren Maßnahmen zu überzeugen. „Die Geschichte zeigt, dass eine friedliche zivile Widerstandsbewegung 46-mal wahrscheinlicher ihre Ziele erreicht, wenn die Säule der Polizei auf ihrer Seite steht. Daher ist es unser Ziel, diese Säule zu bewegen, damit sie sich mit uns gemeinsam für echten Klimaschutz einsetzt“, heißt es in den einleitenden Worten des Leitfadens, der mithilfe zweier Bundespolizisten verfasst worden sein soll, wie direkt auf der ersten Seite behauptet wird. Hier geht es zur Bilderstrecke: Aktivisten kleben sich in Düsseldorf auf die Kö