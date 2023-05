Razzia gegen „Letzte Generation“ „Dieses Geklebe ist für die Menschen in NRW schon lange eine Zumutung“

In NRW (Stand Ende April) lägen bisher Informationen zu insgesamt 16 nicht angemeldeten Versammlungen der Letzten Generation vor, teilte das Innenministerium auf Anfrage unserer Redaktion mit. Davon fanden sechs im vergangenen und zehn in diesem Jahr statt. Insgesamt seien bei polizeilichen Maßnahmen 184 Personen vom Straßenbelag gelöst worden, hieß es zuletzt aus dem NRW-Innenministerium. Dies müsse aber nicht unbedingt durch Speiseöl geschehen sein. In der Regel kleben sich die Aktivisten mit Sekundenkleber am Asphalt fest; dieser wird meist durch Öl gelöst, das mithilfe eines Spatels oder Pinsels auf die verklebte Haut aufgebracht wird. Insgesamt seien bei Versammlungen im Zusammenhang mit Klebeaktionen in Nordrhein-Westfalen 19 Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.