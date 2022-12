Durchsuchungen bei „Letzte Generation“ Klimaaktivisten sabotieren Ölpipelines in NRW

Ermittler haben am Dienstag bundesweit Räume der Klimaschutzinitiative „Letzte Generation“ durchsucht. Es gehe um elf Objekte im gesamten Bundesgebiet, sagte der zuständige Staatsanwalt Cyrill Klement in Brandenburg. Ermittelt werde gegen „etwas mehr als elf Personen“ wegen Störung öffentlicher Betriebe. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Hintergrund sind laut Klement mehrere Attacken von Klimaaktivisten seit April auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Die Razzien fanden nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern unter anderem in Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg statt.