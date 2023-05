Letzte Generation in NRW Polizei löste bislang fast 200 radikale Klimaaktivisten vom Asphalt

Vorrangig in Berlin versuchen die Aktivisten der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ derzeit mit Straßenblockaden, die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihre Anliegen zu lenken. Das erklärte Ziel, die Hauptstadt zum Stillstand zu bringen, indem Mitglieder der Gruppe sich am Asphalt festkleben, wurde selbst am Dienstag bis kurz vor einem Gespräch mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) weiterverfolgt. In Berlin registrierte die Polizei seit dem Auftakt der Aktionen am 19. April mehr als 80 Straßenblockaden. Daraufhin seien bislang 708 Straf- und 431 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. In der vergangenen Woche seien täglich mehrere Hundert Polizisten im Einsatz gewesen, um Blockaden zu verhindern oder zügig zu beseitigen.