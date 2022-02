„Let‘s Dance“ 2022 : Riccardo Basile hat Angst zu scheitern

Düsseldorf Der Moderator ist großer „Let‘s Dance“-Fan. Nun steht er in der neuen Staffel selbst auf dem Parkett. Mit wem er ein Liebes-Tattoo teilt und welcher Tanz besonders prägend für ihn war, erfahren Sie im Porträt.

Eigentlich berichtet er über die großen Sportler, jetzt muss er selbst auf die Tanzfläche und Sportliches leisten. Sky-Moderator Ricardo Basile ist einer der Teilnehmer der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel. Vorerfahrung oder Talent - „Ich fürchte, beides nicht vorhanden“, scherzt er im Vorstellungsvideo von Sender RTL. Aber er sei langjähriger Fan und kann sich noch gut an die Tänze aus den frühen Staffeln erinnern. Am besten an den Peso Doble von Susan Sideropoulus aus Staffel Zwei.