Ich-Protokoll zur Lesekompetenz von Grundschülern „Viele Eltern lesen selbst nicht mehr so viel“

Die Schulen machen sich oft selbst auf den Weg, weil die Probleme eben nicht neu sind. Sie haben eine sehr hohe Fachkompetenz und wissen, was nötig ist. Sie brauchen aber die personellen und finanziellen Mittel, um das auch leisten zu können. Die Methoden, wie man als Lehrkraft Kindern Lesen beibringt, sind bekannt. Uns fehlen schlichtweg die Ressourcen, um jedem Kind so gerecht zu werden, wie wir es gerne wollen. Wir beklagen das seit Jahren und gehen in den Schulen eigene Wege, aber das reicht eben nicht aus. Die Schulen helfen sich selbst, es gibt zum Beispiel Projekte mit Ehrenamtlichen, die den Kindern vorlesen oder die Kinder mit besonderem Bedarf Einzellesestunden außerhalb der Unterrichtszeiten geben. Auch Eltern oder Großeltern helfen in Schulen aus. An meiner Schule halten sie zum Beispiel den Büchereibetrieb am Laufen, sodass die Kinder nicht die Neugier an Büchern verlieren.