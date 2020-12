Leni Klum, Luna Schweiger und Co. : Wenn Promi-Kinder in die Fußstapfen der Eltern treten

Die 16-jährige Leni Klum ziert mit ihrer Mutter Heidi das Cover der deutschen Modezeitschrift „Vogue“ – der Start ihrer Modelkarriere? Sie wäre nicht das erste Promi-Kind, das in die Fußstapfen eines berühmten Elternteils steigt.

Die 16-jährige Leni Klum, Tochter von Model und Moderatorin Heidi Klum, tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter. Gemeinsam mit Mutter Heidi posiert Leni Klum in der Januar-/Februar-Ausgabe der deutschen Modezeitschrift „Vogue“ auf dem Cover. „So excited for my first cover“ (Ich bin so aufgereget wegen meines ersten Covers) schrieb die 16-Jährige über ihr Model-Debüt.