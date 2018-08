Lengerich: Karussell brennt auf Kirmes

Mehrere 10.000 Euro Schaden : Kinderkarussell brennt auf Kirmes

Auf einer Kirmes in Lengerich im Kreis Steinfurt ist in der Nacht zum Samstag ein Kinderkarussell in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer Stunden nach Betriebsschluss auf dem Jahrmarkt aus.

Die Brandursache blieb zunächst unklar. Die von Passanten alarmierten Einsatzkräfte brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle.

Die Flammen griffen allerdings auch auf einen Fischverkaufsstand über. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mehrere 10.000 Euro.

(see/dpa)