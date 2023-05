Einsatz in Lemgo Polizeihund Biene beißt Einbrecher

Lemgo · In Lemgo im Kreis Lippe hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Mann festgenommen, der in ein Möbelhaus eingebrochen war. Ein Diensthund half bei der Festnahme, indem er den Täter biss, wie die Polizei mitteilte.

21.05.2023, 12:02 Uhr

Gegen 3.00 Uhr in der Nacht fuhren die Polizeibeamten zum Möbelhaus, da der Sicherheitsalarm ausgelöst wurde. Vor Ort umstellten sie das Gebäude und durchsuchten das Möbelhaus gemeinsam mit dem Diensthund. Nach Polizeiangaben stöberte Biene den mutmaßlichen Täter im Gebäude auf und biss ihn. Dabei stürzte der 48 Jahre alte Mann und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus Detmold transportiert und nach der ärztlichen Versorgung in Polizeigewahrsam genommen.

(top/dpa)