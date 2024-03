Mordkommission ermittelt Fußgänger in Lemgo von Auto erfasst und tödlich verletzt – Fahrerflucht

Ein Fußgänger ist in Lemgo (Kreis Lippe) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der oder die Fahrerin des Wagens flüchtete nach dem Unfall am späten Donnerstagabend, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem flüchtigen Fahrzeug wird gefahndet.