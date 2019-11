Dreijähriger Halbbruder getötet : Beschuldigte 15-Jährige verbrachte Nacht vor Festnahme im Freien

Detmold Nach der tödlichen Messerattacke auf ihren dreijährigen Halbbruder rekonstruieren die Ermittler den Tathergang. Nach ihrer Flucht hat die tatverdächtige 15-Jährige die Nacht offenbar im Freien verbracht.

Der Fall hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Mit 28 Messerstichen soll die 15-Jährige ihren schlafenden Halbbruder in der heimischen Wohnung in Detmold getötet haben. Am Mittwoch gegen 21 Uhr hatten Angehörige die Leiche des Jungen gefunden und die Polizei alarmiert. Der Teenager war am Folgetag im etwa neun Kilometer entfernten Lemgo festgenommen worden.