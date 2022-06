Zeugen greifen ein : Versuchte Vergewaltigung in Leichlinger Stadtpark verhindert

Leichlingen In Leichlingen haben Zeugen eine versuchte Vergewaltigung verhindert. Die 22-Jährige wurde vom mutmaßlichen Täter in einem Stadtpark gepackt. Nachdem sie sich wehrte, konnte Passanten zu Hilfe kommen. Der Mann wurde festgenommen

Zeugen haben in einem Stadtpark in Leichlingen die versuchte Vergewaltigung einer 22 Jahre alten Frau verhindert. Der 25 Jahre alte mutmaßliche Täter sei festgenommen worden und sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Montagmittag laut Polizei im selben Linienbus wie die Frau nach Leichlingen gefahren und ihr dabei bereits durch nervöses und verwirrtes Verhalten aufgefallen. Als die Frau ausstieg, sei er hinter ihr hergegangen, habe sie in dem Park plötzlich von hinten gepackt und ihr die Hose heruntergezogen. Die Frau wehrte sich, vier Passanten kamen dazu, halfen ihr und alarmierten die Beamten.