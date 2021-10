Verdächtiger in U-Haft : Leiche in Wohnung in Marl entdeckt

Marl Nachdem am Sonntag ein toter Mann in einer Wohnung in Marl gefunden wurde, ist nun ein 62-jähriger Verdächtiger festgenommen worden – ihm wird Totschlag vorgeworfen.

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einer Wohnung in Marl ist ein 62-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Dem Beschuldigten wird Totschlag vorgeworfen, wie die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen am Dienstag mitteilten. Am Sonntag war die Polizei per Notruf alarmiert worden und hatte den Toten in der Wohnung gefunden. Die Obduktion ergab, dass der Mann an einer Stichverletzung gestorben war.