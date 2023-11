Lehrermangel in NRW Schulen setzen verstärkt auf Seiteneinsteiger

Schulen in Deutschland und vor allem in Nordrhein-Westfalen setzen im Kampf gegen den Lehrkräftemangel immer stärker auf Seiteneinsteiger. Zwei von drei Schulleitungen (66 Prozent) bundesweit beschäftigen einer Umfrage zufolge an ihren Schulen inzwischen Lehrkräfte, die keine Lehramtsqualifikation erworben haben. Der Anteil ist in den vergangenen fünf Jahren rasant gestiegen, wie aus einer repräsentativen Forsa-Befragung von bundesweit gut 1300 Schulleitungen hervorgeht - darunter 257 aus Nordrhein-Westfalen. In NRW beschäftigen demnach inzwischen sogar drei Viertel der Schulen Seiteneinsteiger. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellte die Ergebnisse der Umfrage am Freitag beim Schulleitungskongress in Düsseldorf vor.