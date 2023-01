Lehrerin in Ibbenbüren getötet Verdächtiger 17-Jähriger soll Schulverweis erhalten haben

Die Leiche der 55-jährigen Lehrerin soll an diesem Mittwoch obduziert werden. An der Schule rückte nach der Tat am Dienstag ein größeres Polizeiaufgebot an. Neben mehreren Streifenwagen trafen auch ein Rettungshubschrauber, ein Krankenwagen und ein Notfallseelsorger ein.