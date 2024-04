Von Lehrer-Rankings und Steckbriefen Wie gemein darf eine Abizeitung sein?

Der Philologenverband NRW will dafür sensibilisieren, wie häufig und schwerwiegend Gewalt im weitesten Sinne – auch in Form von Schmähungen, Mobbing oder Diskriminierungen – Lehrkräfte in ihrem Job belastet. Bei einer Befragung des Verbands im vergangenen Jahr gaben 76 Prozent der teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer von Gesamtschulen und 47 Prozent der Lehrer von Gymnasien an, binnen der vergangenen drei Jahre an ihrer Schule davon betroffen gewesen zu sein. In den weitaus häufigsten Fällen ging das problematische Verhalten demnach von Schülern aus.