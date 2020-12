Präventionskonzept mit 59 Maßnahmen : Lehrer in NRW sollen Missbrauchs-Opfer identifizieren helfen

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ein Handlungs- und Maßnahmenkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt beschlossen, das die Schulen mehr einbinden soll. So sollen Lehrer im Rahmen von „Schulfahndungen“ helfen.

Der neue Katalog beinhaltet 59 Maßnahmen in sieben Handlungsfeldern, die von den Ressorts der Landesregierung bereits umgesetzt wurden oder in Planung sind, wie das NRW-Familienministerium in Düsseldorf dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilte. So sei unter anderem vorgesehen, dass sich Lehrer bei „Schulfahndungen“ an der Identifizierung von Opfern in Fällen von Kinderpornografie beteiligen sollen. Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag) darüber berichtet.