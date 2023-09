Neue Staffel von „Lecker an Bord“ Fans ratlos – Wo ist denn Skipper Heinz-Dieter Fröse?

Am Montag begeben sich die beiden Freunde und Spitzenköche Björn Freitag und Frank Buchholz wieder auf ihre kulinarische Reise auf einem Hausboot. In der bereits siebten Staffel des erfolgreichen Formats geht es für die beiden Köche diesmal über die Mosel, wo sie immer wieder am Ufer Station machen, um regionale Produkte in einem bestimmten Radius einzukaufen.