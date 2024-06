Neue Staffel „Lecker an Bord“ Kehrt Skipper Heinz-Dieter Fröse zurück an Bord?

Die Enttäuschung ist bei vielen Fans groß gewesen, als in der vergangenen Staffel von „Lecker an Bord“ plötzlich eine Skipperin am Ruder stand und nicht mehr Urgestein Heinz-Dieter Fröse, der von Beginn an mitgewirkt und das Herz vieler Zuschauer erobert hatte. Nicht wenige kündigten an, die Serie nicht mehr gucken zu wollen. Ohne Heinz-Dieter Fröse sei das Format nicht mehr das, was es zuvor gewesen sei, meinten viele.