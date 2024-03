Preisanstieg in NRW Welche Lebensmittel besonders teuer geworden sind

Verbraucher in Nordrhein-Westfalen mussten beim Einkauf im Supermarkt und Co 2023 erneut deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke sind mit 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr besonders stark gestiegen, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf am Donnerstag mitteilte.