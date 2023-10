Lebenshaltungskosten in NRW Leben in Köln und Düsseldorf viel teurer als im Kreis Höxter

Die Lebenshaltungskosten in Nordrhein-Westfalen sind in Köln, Düsseldorf, Bonn und Münster am höchsten. Am wenigsten kosten Wohnen, Energie und Lebensmittel in Gelsenkirchen, Hamm, im Hochsauerlandkreis und schließlich im Kreis Höxter. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor.