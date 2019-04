Nach Lawinen-Unglück in der Schweiz : Alpenverein spricht Hinterbliebenen Beileid aus

Ein Schild warnt im Skigebiet bei Neukirchen in den Alpen in Österreich vor Lawinengefahr (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Vier Mitglieder der Düsseldorfer Sektion des Deutschen Alpenvereins sind bei einem Lawinenunglück in der Schweiz ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um drei Männer und eine Frau.

Die Sektion Düsseldorf des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat nach dem Tod von vier ihrer Mitglieder den Hinterbliebenen ihr tiefes Mitgefühl ausgesprochen. Man sei von dem Unfall sehr betroffen, erklärte der DAV am Montag in einer Mitteilung. Der Lawinenunfall ereignete sich im Berner Oberland in der Schweiz, alle vier Mitglieder der Skitourengruppe wurden in der Abfahrt von der Grünhornlücke zur Konkordiahütte auf rund 3100 Metern Höhe verschüttet und getötet. „Bei den vier Personen handelt es sich um drei Männer und eine Frau aus Düsseldorf und der näheren Umgebung“, teilte der DAV mit. Nähere Angaben dazu wurden nicht gemacht.

Die Gruppe war dem DAV zufolge am Freitagmorgen von der Finsteraarhornhütte aufgebrochen. Nachdem sie an der Konkordiahütte am Abend nicht eintraf, alarmierte der Hüttenwirt die Bergrettung. Am Samstagnachmittag wurden die Verschütteten dann in bis zu vier Metern Tiefe unter dem Schnee gefunden. Die Bergretter konnten nur noch den Tod der vier Bergsportler feststellen.