Fahrer kann ihn nicht aufhalten : Laster rollt in Wasserbecken bei Gummersbach

Laster rollt in Wasserbecken bei Gummersbach

Die ungesicherte Sattelzugmaschine rutschte in ein Wasserbecken eines Steinbruchs. Foto: Polizei Oberbergischer Kreis

Gummersbach Ein Lasterfahrer ist leicht verletzt worden, als er seinen davonrollenden Sattelzug aufhalten wollte. Das Gefährt musste anschließend aufwendig aus einem Wasserbecken geborgen werden.

Weil er laut Polizei nicht richtig gesichert war, ist in Gummersbach ein Sattelschlepper in das Wasserbecken eines Schotterwerks gerollt. Der Fahrer (23) war noch an das Führerhaus gesprungen und hatte versucht, den Lkw zu stoppen - ohne Erfolg.