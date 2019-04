Autobahn bei Paderborn fünf Stunden gesperrt : Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der A33

Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht (Symbolbild). Foto: dpa

Paderborn Erneut fährt ein Lastwagen auf der Autobahn bei Paderborn auf ein Staudende auf. Drei Menschen werden verletzt. Die A33 bleibt in Richtung Brilon für fünf Stunden gesperrt.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 33 sind am Abend bei Paderborn insgesamt drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei waren an der Kollision zwei Lastwagen und zwei Personenwagenbeteiligt. Ausgelöst worden sei die Karambolage gegen 17.50 Uhr durch einen 50-jährigen Lastwagenfahrer aus Lindau, der aus zunächst ungeklärter Ursache am Ende eines Staus vor der Baustelle Paderborn-Zentrum auf einen anderen Lastwagen aufgefahren sei. Dieser Sattelzug wurde auf den vorausfahrenden Mercedes eines 53-jährigen Bielefelders geschoben, der durch den Aufprall auf das Heck einer 26-jährigen Opelfahrerin aus Bad Oyenhausen auffuhr.