Pilotprojekt im Straßenbau : Laser-Buggy überprüft Radwege in NRW

Vier Räder für das Zweirad: Der Landesbetrieb Straßen NRW lässt derzeit mit Hilfe eines Laser-Buggys den Zustand der Radwege entlang von Bundes- und Landstraßen in Nordrhein-Westfalen erfassen. Das Fahrzeug tastet noch bis Herbst im Münsterland mit Hilfe eines Lasers und mehrerer Kameras die Wege ab und erstellt so ein Oberflächenprofil. Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) stellte das Projekt am Montag in Beckum im Kreis Warendorf vor. Die Daten werden im laufenden Betrieb erfasst, die Wege müssen nicht gesperrt werden.