Gute Werte in Umfragen : Laschet behauptet sich gegen CDU-Schlamassel

Gute Werte in Umfragen

Meinung Düsseldorf Noch ist das unionsinterne Ringen um den nächsten Kanzlerkandidaten nicht entschieden. Aber NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sticht immer deutlicher hervor.

Die NRW-CDU und ihr Chef, Ministerpräsident Armin Laschet, stemmen sich mit auffallendem Erfolg gegen den Abwärtstrend der Union. In fast allen Umfragen blieben CDU und CSU zuletzt deutlich hinter ihrem jüngsten Bundestags-Wahlergebnis von 2017 zurück. Auch bei sechs der darauf folgenden sieben Landtagswahlen verbuchte die Union herbe Verluste. In NRW konnte sie hingegen ihre Werte von der vergangenen Landtagswahl weitgehend halten und wäre laut aktueller Westpol-Umfrage bei einer Neuwahl am Sonntag erneut stärkste Kraft geworden. Mehr als die Hälfte aller Wähler ist auch mit Laschet persönlich zufrieden.