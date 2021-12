Laschet zur Flutkatastrophe : „Es ist nichts schiefgelaufen mangels eines Krisenstabs“

Düsseldorf Der damalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags ausgesagt. Auch sein Nachfolger Hendrik Wüst und der Chef der Staatskanzlei äußerten sich. Sie verteidigten die Rolle der Regierung.

Wüst erklärte, er habe sich zum Zeitpunkt der Katastrophe im Urlaub befunden, habe diesen jedoch am 18. Juli abgebrochen und sei zurück nach Düsseldorf gereist. Er sei jedoch dauerhaft erreichbar gewesen. So habe er bereits am 14. Juli mit dem Leiter seines Ministerbüros telefoniert, um ein umfassendes Lagebild anzufordern, auch habe er mit dem Landrat des zu diesem Zeitpunkt besonders schwer getroffenen Märkischen Kreises, Marco Voge (CDU), gesprochen. Schon am 15. Juli habe er mit einem Erlass reagiert, der Lkw-Fahrten auch an Samstagen und Sonntagen ins Flutgebiet gestattete.