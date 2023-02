Raub in Langerwehe Räuber erzwingen von Bäckerei-Angestelltem mit Gewalt Geld

Zwei Räuber haben in Langerwehe östlich von Aachen bei einem Einbruch in einer Bäckerei mit roher Gewalt Bargeld von einem Angestellten erzwungen. Die beiden vermummten Täter drangen nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen in die Filiale ein und forderten den Mitarbeiter mit vorgehaltener Waffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Weil der Angestellte sich wehrte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Angreifer schlugen und würgten das Opfer und erzwangen damit die Herausgabe des Geldes.