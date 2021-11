Messerattacke in Leverkusen : Lange Haftstrafe für Mordversuch an der Mutter einer Schulfreundin

Köln Ein 19-Jähriger ist vom Kölner Landgericht nach einer Messerattacke auf die Mutter einer Schulfreundin wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das Gericht verhängte am Mittwoch eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren.

Das Gericht sah es in seiner Urteilsverkündung am Mittwoch als erwiesen an, dass der Angeklagte am Abend des 20. April 2021 die Tochter des späteren Opfers aus enttäuschter Liebe aus dem elterlichen Haushalt in Leverkusen entführen wollte, um erst das Mädchen und anschließend sich selbst zu töten. Doch statt der Tochter öffnete die Mutter der Schulfreundin die Haustür. Daraufhin habe der damals 18-Jährige umgehend auf die 58-Jährige eingestochen.