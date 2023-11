Regen in NRW im Herbst Nässe erschwert Getreideaussaat und Zuckerrübenernte

Die Landwirtschaftskammer hatte jüngst darauf hingewiesen, dass der viele Regen auch Böden gut tue. Die vorwiegend leichten, sandigen Böden im Norden des Landes seien bereits Mitte November weitgehend mit Wasser gesättigt gewesen. In den Börderegionen füllten sich nach trockenen Jahren die Wasserspeicher der Lössböden auch in tieferen Bodenschichten wieder auf. Bei üblichen Winterniederschlägen stehe einem guten Start in die Vegetationsperiode 2024 nichts im Wege.