Landwirte in Sorge : Angst vor neuer Dürre

Ein Landwirt wirbelt mit seinem Traktor beim Bearbeiten eines Feldes Staub auf. Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf Im gesamten März hat es in NRW nur minimal geregnet. Die Oberböden sind komplett ausgetrocknet. Für frisch ausgebrachte Pflanzen ist das fatal. Auch in den Wäldern steht die Situation auf Messers Schneide. Die aktuellen Niederschläge lassen zwar etwas hoffen – gebraucht wird aber lang andauernder Regen.

Trotz leichtem Regen am Donnerstag und sogar Schneefall in Teilen von NRW: Unter den Landwirten geht die Sorge vor einem erneuten Dürresommer um. „Die Ausgangslage war schon einmal besser“, fasst es Bernhard Rüb, Sprecher der Landwirtschaftskammer, zusammen. Der März war so ungewöhnlich warm und regenarm, dass die oberen Bodenschichten ausgetrocknet sind. Und die Defizite der drei Dürrejahre 2018, 2019 und 2020 hätte auch der nasse Sommer des vergangenen Jahres nicht komplett kompensieren können, sagt Rüb. Wenn die frisch ausgebrachten Pflanzen nicht bald ausreichend Regen bekommen würden, sehe es schlecht aus. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in seinem aktuellen Klimastatusbericht von möglichen Folgen für die Landwirtschaft. „Die Zunahme der Frühjahrstrockenheit ausgerechnet in einem Zeitraum, in dem die Vegetation ,erwacht’ und einen hohen Bedarf an Wasser hat, führt zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Pflanzenentwicklung“, erklärt Tobias Fuchs, Leiter des Geschäftsbereichs „Klima und Umwelt“.

Zumindest kritisch ist die Situation auch in den Wäldern Nordrhein-Westfalens. Aktuell sei der Bodenwasserspeicher durch die hohen Niederschläge im Februar zwar noch gut gefüllt, sagt Alexander Weller vom Zentrum für Wald und Holzwirtschaft. „Da die letzten Wochen aber vergleichsweise sehr niederschlagsarm waren, wird der Oberboden zusehends trockener. Für die beginnende Vegetationszeit im April wäre etwas Regen in den kommenden Wochen also wünschenswert“, erklärt Weller. Gerade junge Pflanzen mit weniger tiefen Wurzeln bräuchten genügend Wasser im Oberboden, um ausreichend versorgt zu werden. Auf den Wasservorrat in den tieferen Bodenschichten können sie nicht zugreifen, weil ihr Wurzelwerk einfach noch nicht so tief reicht.

Diese jungen Bäume wurden vor allem auf den kahlen Flächen gepflanzt, die die Dürren der vergangenen Jahre in den Wald geschlagen haben. „Wenn in den kommenden Wochen kein Regen fällt, trocknet der Boden dort extrem aus“, sagt Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW. „Das steht jetzt sozusagen auf Messers Schneide.“ Auch um die Waldbrandgefahr zu senken, wäre Niederschlag hilfreich. Generell sei das Frühjahr hinsichtlich der Brandgefahr immer problematisch, weil die Bäume noch kein Grün haben. Vor kurzem wurde daher die Brandgefahrenstufe vier (hoch) von fünf ausgerufen, aktuell steht sie auf Stufe drei. „Das kommt aber immer auf den Standort an und kann lokal anders aussehen“, schränkt Blaschke ein. „Wir sehnen uns nach Regen.“

Zwar ist in den kommenden Tagen etwas Niederschlag in Sicht, die prognostizierten Mengen reichen aber bei weitem nicht aus. Betroffen sind landwirtschaftlich bedeutsame Pflanzenarten wie Wintergetreide, Raps, Mais und Zuckerrüben, die nach der Winterruhe mit dem Wachstum durchstarten oder im Frühjahr ausgesät werden. Anbaumethoden müssten an die veränderten Bedingungen angepasst werden, sagt Fuchs. Eine breite Bewässerung beispielsweise lohne sich aber für die meisten Landwirte nicht, erklärt Rüb. Das rechne sich nur bei höherwertigen Kulturen wie Kartoffeln. Von den insgesamt einer Million Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche in NRW (zusätzliche 500 Millionen Hektar entfallen auf Grünland) sei bei nur rund 60.000 Hektar eine Bewässerung möglich. Das entspricht gerade mal etwa sechs Prozent der Anbaufläche.

Aktuelle Daten zur Feuchte der Böden bundesweit bietet der seit Mitte 2021 existierende Bodenfeuchteviewer des DWD. „Über Farbverläufe kann ein Landwirt auf einen Blick erkennen, ob in seiner Region in zum Beispiel 60 Zentimeter Tiefe unter Winterweizen extremer Trockenstress besteht oder – ganz im Gegenteil – durch Überversorgung mit Wasser gar Sauerstoffmangel droht“, sagt Fuchs. Schnell umschalten lässt sich in der Landwirtschaft aber nicht, gibt Rüb zu bedenken. Allerdings werde darüber nachgedacht, auf Pflanzen zu setzen, die weniger Wasser brauchen. Obstbauern hätten vielfach schon die Sorten gewechselt. „Dabei wird vor allem auf eine größere Hitzeverträglichkeit geachtet“, sagt Rüb.

Generell lasse ein trockener März nicht darauf schließen, wie sich das Frühjahr entwickele. So sei der März im Jahr 2018 komplett verregnet gewesen und alle hätten auf ein Ende der Niederschläge gehofft. „Danach haben wir dann den härtesten der drei Dürresommer bekommen“, sagt Rüb. Insofern bestehe noch die Hoffnung, dass es in diesem Jahr ausreichend regnen könnte. Vor allem der Mai müsse aus Sicht der Landwirte sehr feucht werden. Gelte doch die alte Bauernregel: „Ist der Mai recht heiß und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken. Ist der Mai kühl und nass, füllt's dem Bauern Scheun' und Fass.“

(mit dpa)