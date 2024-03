Queen mit leeren Händen Diese Geschenke brachten Staatsgäste mit nach Düsseldorf

„Geschenke müssen reisetauglich, also auch in Koffern zu transportieren sein“, erklärt ein Sprecher der Staatskanzlei eine eherne Grundregel. „Auf Auslandsreisen bringt der Ministerpräsidenten daher in der Regel kleine Geschenke mit.“ Das könnten etwa Pralinen, Aachener Printen, Spekulatius oder Christstollen aus regionaler handwerklicher Herstellung sein, ebenso wie Kunstdrucke oder Wappen in künstlerisch bearbeiteter Form. Auch Abbildungen deutscher Sehenswürdigkeiten aus der spitzen Feder des bekannten Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly gehören zum Gaben-Portfolio.