Prozess in Paderborn 145 Kilo Drogen gelagert – Haftstrafe für Pizzeria-Betreiber

Ein Pizzeria-Betreiber aus Höxter ist wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der 35-Jährige war vor dem Landgericht Paderborn angeklagt, fast 145 Kilogramm Marihuana in seiner Wohnung in Höxter gelagert zu haben, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Der Straßenverkaufswert der Drogen hätte etwa 1,4 Millionen Euro betragen. Das Gericht machte am Montag deutlich, dass die Haftstrafe für Beihilfe bei einer solchen Marihuana-Menge nach altem Recht deutlich höher ausgefallen wäre als nach dem mittlerweile in Kraft getretenen Cannabis-Gesetz.