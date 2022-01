Landgericht Paderborn : Freispruch im Prozess um Waffenverkauf an Lübcke-Mörder

Paderborn Vor zweieinhalb Jahren wurde CDU-Politiker Walter Lübcke vor seinem Haus erschossen – nun ist in Paderborn ein Prozess im Zusammenhang mit dem Mord zu Ende gegangen. Es ging um den Verdacht, auf der Anklagebank sitze der Verkäufer der späteren Tatwaffe.

Ein im Zusammenhang mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke angeklagter 66-Jähriger ist vom Verdacht der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Das Landgericht Paderborn sah es in seinem Urteil am Mittwoch nicht als erwiesen an, dass er dem Rechtsextremisten und Lübckes späteren Mörder Stephan Ernst die Tatwaffe verkauft hatte. Sowohl die Generalstaatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten am Mittwoch im Hauptanklagepunkt auf Freispruch plädiert.