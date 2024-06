Landgericht Münster Mutter des Partners getötet – 34-Jährige wegen Mordes vor Gericht

Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 61-jährigen Frau aus Mettingen im Münsterland hat vor dem Landgericht Münster der Mordprozess begonnen. Angeklagt ist die Freundin des Sohnes der Getöteten. Die 34-jährige Slowakin aus Osnabrück soll die Tat begangen haben, um die EC-Karte des Opfers an sich zu bringen. Laut Anklage klingelte sie am 18. Dezember 2023 an der Tür der Mutter ihres Freundes und drängte die Frau sofort nach dem Öffnen gewaltsam in die Wohnung zurück. Anschließend soll sie die an Multipler Sklerose leidende Seniorin im Badezimmer geschlagen und ihren Kopf und Oberkörper mit Paketklebeband umwickelt haben. Weil dabei auch Mund und Nase verschlossen wurden, erstickte das Opfer qualvoll.