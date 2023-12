„Da habe ich nur noch rotgesehen“ 50-jähriger Mann aus Lengerich gesteht Tötung eines Ex-Nachbarn

Vor dem Landgericht Münster hat ein 50-jähriger Mann aus Lengerich gestanden, seinen ehemaligen Nachbarn mit 21 Messerstichen getötet zu haben. Die Bluttat hatte sich im Juli auf einem Parkplatz vor der Arbeitsstelle des Opfers in Lengerich ereignet. Die Staatsanwaltschaft hat den Deutschen wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Er soll seinem Ex-Nachbarn damals aufgelauert und ihn ohne jede Vorwarnung mit einem Messer attackiert haben. In einer am Mittwoch von einem Verteidiger verlesenen Erklärung schildert der Angeklagte jedoch einen anderen Tatablauf.