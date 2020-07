Prozess am Landgericht Köln : Über sechs Jahre Haft nach tödlichem Stich in den Oberschenkel

Über sechs Jahre Haft nach tödlichem Stich in den Oberschenkel

Prozess am Landgericht Köln

Ein Richter im Gerichtssaal das Strafgesetzbuch (StGB) in der Hand. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Weil er im Drogenrausch einem Bekannten ein Messer in den Oberschenke stach und dieser daran starb, wurde ein 29-Jähriger nun zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt.

Er stach einem 42-Jährigen in den Oberschenkel: Wegen Körperverletzung mit Todesfolge hat das Kölner Landgericht einen 29-Jährigen zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Mann war ursprünglich wegen Mordes angeklagt. Vor Gericht hatte sich dann ergeben, dass der 29-Jährige nach dem Messerstich durch Abbinden mit Gürteln noch versucht hatte, seinen Bekannten zu retten.

Die Tat ereignete sich im September 2019 in Rösrath bei Köln. Dem Vorfall ging laut Urteilsbegründung von Montag ein „Tag im Kamikaze-Modus“ voraus: Wenige Stunden vor dem tödlichen Stich war der 29-Jährige wegen einer Kokain- und Alkoholfahrt auf der Polizeiwache gelandet. Nach Blutprobe und Entlassung aus dem Polizeigewahrsam stahl der immer noch zugedröhnte Mann ein Auto. „Damit legen Sie dann diesen Horrortrip hin und fahren auf dem Weg nach Rösrath mehrere Autos platt“, sagte der Richter.

In Rösrath ließ der Angeklagte das Auto mitten auf der Straße stehen, verkroch sich in eine Wohnung und sah von dort später seinen Bekannten auf der Straße. Er glaubte, der 42-Jährige könne ihn wegen eines anderes Vorfalls bei der Polizei angeschwärzt haben und rief das spätere Opfer nach oben. Dort stach er ihm laut Urteil ins Bein.

Prozess in Moers

Prozess in Moers : Gericht verurteilt Messerstecher zu siebeneinhalb Jahren Haft

Am Landgericht Mönchengladbach

Am Landgericht Mönchengladbach : Schulleiterin nennt mutmaßlichen Messerstecher „speziellen Schüler“

Prozess um getöteten Stadt-Mitarbeiter in Köln

Prozess um getöteten Stadt-Mitarbeiter in Köln : „Da habe ich zugestochen“

Verurteilt wurde der 29-Jährige auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht. Auch der Führerschein des Mannes wurde eingezogen. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung des seit Jahren kokainsüchtigen Mannes in einer Entziehungsanstalt an.