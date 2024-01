Prozess vor Landgericht Köln Mann soll mit Testzentrum-Betrug Millionenschaden verursacht haben

Ein 38 Jahre alter Mann steht von Montag (9.30 Uhr) an wegen mutmaßlich besonders schweren Betrugs mit Corona-Bürgertests vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, von März 2021 bis Mai 2023 ein Netz von Testzentren in Köln und Euskirchen sowie im Rhein-Erft-Kreis und im Rheinkreis Neuss gegründet und betrieben zu haben. Dabei soll er der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) unter anderem Corona-Tests in Rechnung gestellt haben, die es gar nicht gegeben habe. Der Schaden belaufe sich auf rund 19 Millionen Euro. In weiteren Anklagepunkten wird dem Mann zudem Steuerhinterziehung sowie Untreue zur Last gelegt.