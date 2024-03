Prozess am Landgericht Köln Frau brachte kriminelle Schläger auf Spur von Ex-Partner – Bewährungsstrafe

Zunächst waren Ermittler in dem Fall davon ausgegangen, dass die Angeklagte aus „emotionaler Kränkung und Eifersucht“ die Schläger angeheuert hatte, um ihrem Ex eine „Abreibung“ zu verpassen. Im Prozess stellte sich die Ausgangslage dann laut Gericht aber etwas anders dar. Der Ex-Partner der Frau habe Schulden im „kriminellen Milieu“ gehabt, hieß es. Davon habe die Frau kurz vor der Tat erfahren. Da sie sich am Tattag erneut massiv von ihrem Ex gekränkt gefühlt und von seinem Aufenthaltsort gewusst habe, habe sie den Gläubigern aus dem kriminellen Milieu einen Tipp gegeben. Dass der Mann fast zu Tode geprügelt worden sei, habe sich die 25-Jährige aber nicht zurechnen lassen müssen, so das Gericht.