Prozess in Dortmund : 15-Jähriger soll zum Mord an Juden und Muslimen aufgerufen haben

15-Jähriger soll zum Mord an Juden und Muslimen aufgerufen haben

Prozess in Dortmund

Das Landgericht in Dortmund wird den Fall verhandeln. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Ein 15-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Dortmund wegen versuchter Anstiftung zum Mord an Muslimen und Juden verantworten. Außerdem soll er sich Chemikalien und Feuerwerk besorgt haben, um Bomben zu bauen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf spricht von rechtsradikalen Motiven.

Gegen einen inzwischen 15-Jährigen ist Anklage wegen versuchter Anstiftung zum Mord an Muslimen und Juden erhoben worden. Der Jugendliche stehe im Verdacht, aus rechtsradikalen Motiven gehandelt zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Mittwoch mit. Das Landgericht Dortmund sei nun für den Fall zuständig.

Der Jugendliche soll im vergangenen Dezember einen anderen Jugendlichen per WhatsApp aufgefordert haben, entweder Juden in einer Synagoge oder Muslime in einer Moschee anzugreifen und zu töten. Außerdem soll er noch bis Februar diesen Jahres Chemikalien und Feuerwerkskörper beschafft haben, um Sprengsätze zu bauen.