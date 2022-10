Gütetermin am Landgericht in Bonn : Keine Einigung im Fall Asklepios gegen Uni-Klinik Bonn

Am Eingang zur Kinderklinik in Sankt Augustin. Foto: Benjamin Westhoff

Sankt Augustin/Bonn Der Streit um das Kinderherzzentrum zwischen Asklepios, der Betreibergesellschaft der Kinderklinik in Sankt Augustin, und der Bonner Uni-Klinik, war am Mittwoch vor Gericht. Die Entscheidung in dem Fall ist auf Dezember vertagt, Aussicht auf Einigung besteht nicht.